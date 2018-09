Benassi: immagini insufficienti, niente prova tv per la bestemmia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la presunta bestemmia del calciatore Marco Benassi, avvenuta durante il secondo tempo di Fiorentina-Udinese, i viola erano in attesa della decisione definitiva della Procura Federale per una possibile squalifica del giocatore, sulla base del precedente avvenuto nello scorso week-end in relazione a Rolando Mandragora. La decisione sarebbe dovuta arrivare entro le 16:00 ma - secondo quanto riportato da FirenzeViola.it - non è stata segnalata alcuna irregolarità da sottoporre al giudice sportivo. Caso chiuso dunque: il giocatore sarà a disposizione di Stefano Pioli per la ripresa del campionato contro il Napoli e resterà in ritiro con la Nazionale italiana, che in questi giorni a Corverciano sta preparando le gare di debutto in Nations League.

Sempre secondo quanto ricostruito da FV, la Procura ha analizzato le immagini fornite da Dazn relative alla presunta blasfemia di Benassi ma sono state ritenute insufficienti per valutare se il mediano abbia o meno pronunciato una bestemmia (le telecamere, al momento dell'esclamazione del numero 24, cambiano soggetto e non chiariscono la dinamica dell'accaduto).