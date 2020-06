Benassi non ha perso le speranze: "Italia? Proverò a rimettere in difficoltà il ct Mancini"

Meno di due anni fa è entrato nella prima lista azzurra di Mancini. Un premio meritato per Marco Benassi, uno dei centrocampisti italiani più interessanti. L’anno scorso, in una stagione non facile, è stato comunque il marcatore più prolifico della Fiorentina. Nell’ultimo campionato, invece, è finito in uno strano cono d’ombra. "Cosa è successo? Niente di particolare. Ho sempre lavorato al massimo per farmi trovare pronto - dice a La Gazzetta dello Sport - sia per la Fiorentina che per la Nazionale. Quest’anno è stato particolare. Proverò, in futuro, a mettere in difficoltà il CT nelle sue scelte. La maglia azzurra è il sogno di qualsiasi calciatore".