Benatia attaccato dalla stampa marocchina: "Non inventate infortuni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente nazionale per Mehdi Benatia, che è rimasto a Torino per migliorare la propria condizione fisica. Una scelta che ha fatto discutere in Marocco, tanto che il quotidiano Lions de Atlas ha attaccato esplicitamente il difensore della Juventus, accusandolo di aver inventato un infortunio per sottrarsi alla convocazione. Via Instagram, lo stesso Benatia ha risposto in maniera abbastanza dura: "Un articolo falso, come spesso capita. Voglio semplicemente dire che io non sono infortunato, per fortuna. Non è vero che è stato inviato un certificato medico da parte del mio club, è una questione di stato di forma e devo lavorare a livello fisico. È tutto quello che voglio dire, non inventate le cose".