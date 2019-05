© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella lunga intervista a Yahoo Sports, Mehdi Benatia ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, suo compagno nell'ultimo periodo alla Juventus. "È unico, non ho mai incontratto nessuno come lui e non so nemmeno se esisterà mai. Ha dedicato la sua vita al calcio, questa è la sua priorità, ogni cosa è destinata a renderlo un miglior calciatore. È incredibile il suo livello di esigenza, la sua intensità permanente. È inaudito, è in missione. Alla fine di dicembre abbiamo giocato a Bergamo, era a riposo ed è entrato per 20 minuti: questo non gli ha impedito di essere decisivo. Torniamo indietro, sull'autobus, e mi manda un msg che mi chiede cosa farò dopo. "Vado a casa a trovare la mia famiglia". "Io vado in camera per una sessione di cardio e palestra". E va a fare un'ora e mezzo di sport".