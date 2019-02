Benatia: "CR7, porta la Juve in finale. Puoi giocare fino a 40 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mehdi Benatia, da qualche giorno nuovo difensore dell'Al Duhail, non dimentica il suo recente passato alla Juventus. E tramite alcune stories su 'Instagram' è tornato sui trascorsi bianconeri: “Ho lasciato molti amici, come sapete. Penso a Matuidi, Pjanic. Fratelli, mi mancate. Oggi (ieri, ndr) è il compleanno di Cristiano, ti faccio tanti auguri di buon compleanno. Hai 34 anni ma stai tranquillo, puoi giocare almeno fino a 40 senza problemi. Tanti auguri e portaci in finale di Champions, vengo a trovarti”.