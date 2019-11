Benatia e l'addio alla Juve: "Allegri mi aveva detto che sarei stato titolare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mi avevano detto che avrei giocato titolare con Chiellini". Raggiunto da Tuttosport, Medhi Benatia, oggi all'Al-Duhail in Qatar, è tornato sull'addio alla Juventus: "Allegri mi aveva detto che sarebbe tornato Bonucci, ma anche che avrebbe dovuto guadagnarsi il posto sul campo. Non è andata così e fino a dicembre ho giocato pochisssimo".

Ha chiesto spiegazioni?

"Certo, mi ha detto che doveva fare le sue valutazioni di volta in volta. Però a volte Chiellini era stanco e poi giocava comunque: alla fine si è fatto male, e forse se ci fosse stato contro l'Ajax sarebbe andata diversamente".

Ha lavorato con tanti allenatori. Guardiola è il più forte? E com'è Allegri?

"Avete tre giorni? Mi servirebbero per parlare di Pep. Vive di calcio, ma pecca nei rapporti umani. Quanto ad Allegri, è diverso: punta sul talento e ti fa vivere qualsiasi partita con tanta intensità. A livello personale, al di là del fatto che con me si sia comportato male, non posso dire nulla: è una buona persona".