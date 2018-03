Benatia: "Mondiale? Penso alla Juve, in tanti aspettano la nostra caduta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scudetto, Coppa Italia, Champions League e poi il Mondiale col Marocco. Mehdi Benatia non molla nulla e l'ha ribadito attraverso un'intervista concessa attraverso le colonne di Tuttosport. "Lo Scudetto è uno stimolo in più per il Mondiale: non c'è altro di meglio che provare a vincere tutto, non solo il campionato, ma arrivare fino in fondo in Champions e in Coppa Italia dando il 110%, per prepararsi poi alla Russia. Che primavera sarebbe arrivare a marzo senza nessun obiettivo? In questo momento non penso al Mondiale: non ci ho dormito neppure la notte a novembre, dopo lo spareggio, adesso penso solo agli obiettivi del club. E se voglio fare un buon Mondiale tutto passa attraverso la Juve: la priorità è lo scudetto, quest'anno in tanti aspettano che la Juve cada ma noi siamo sempre lì", ha detto il difensore ex Udinese, Roma e Bayern Monaco.