© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente notte da ex, per Mehdi Benatia. Almeno dall'inizio, in quanto Max Allegri ha puntato ancora una volta su Leonardo Bonucci al fianco di Giorgio Chiellini per la coppia di centrali contro la Roma. "Chiellini gioca sicuro, l'altro lo devo scegliere. Ho visto i dati dei minuti giocati, Bonucci fa spavento. In queste partite li farò girare anche a seconda dell'avversario", le parole del mister della Juventus ieri in conferenza che avevano aperto alla presenza del marocchino ex Roma e Bayern fin dall'inizio. Invece Allegri punta sulla coppia titolare, per non avere brutte sorprese all'Allianz Stadium a tre giorni dal Santo Natale e per provare a tornare nuovamente a +8 sul Napoli.