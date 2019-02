Benatia si presenta in Qatar: "Credo che la mia scelta vada rispettata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da calciatore dell'Al Duhail per Medhi Benatia, trasferitosi al club qatariota dalla Juventus nel corso del mercato estivo e oggi presentato dalla sua nuova squadra: "Le trattative sono state lunghe e voglio ringraziare Khalifa Khamis che ha reso più facile la mia presenza a Doha. È il massimo per me e per la mia famiglia, voglio raggiungere tanti obiettivi con questo club".

Il suo passato.

"Ho giocato con grandi club come Roma, Bayern e Juve. Ho vinto tanto, ora ho altri obiettivi. Penso che possiamo vincere la AFC Champions League".

Le critiche dal Marocco.

"Penso che tutti dovrebbero rispettare la mia scelta, perché è stata quella più giusta per me e la mia famiglia. Voglio che i miei figli crescano in un ambiente islamico. Potevo andare a club degli Emirati o dell'Arabia Saudita, ma ha preferito il Qatar perché qui giocano tanti giocatori della nazionale marocchina".