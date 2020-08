Benatia su Hakimi: "Impossibile stargli dietro. Con Conte crescerà tatticamente"

Nel corso dell'intervista rilasciata a SportWeek l'ex difensore di Roma e Juventus ha parlato del prossimo sbarco di Achraf Hakimi in Italia per vestire la maglia dell'Inter: “edhi Benatia, ex difensore della Juve, ha parlato a SportWeek: "Hakimi mi ha chiamato prima di firmare con l'Inter, gli ho detto che per lui la Serie A è scelta perfetta. Lo farà crescere dal punto di vista tattico, con Conte poi. Impossibile stare dietro al suo scatto, sa dribblare e ha un tiro preciso".