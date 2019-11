© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sono stato molto vicino al Milan". Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Medhi Benatia, difensore ex Juventus, oggi all'Al-Duhail in Qatar, racconta quanto è stata concreta la possibilità di un suo ritorno in Italia in estate: "Alla Roma? No, solo finché c'era Massara, che poi è andato al Milan e mi ha cercato. Ho parlato anche con Paratici dopo il KO di Chiellini, ma il mio club attuale non ha voluto cedermi e io sono felice qui".