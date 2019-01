Benatia vuole partire, la Juve non molla. Ma intanto valuta tre alternative

Nella giornata di ieri è andato in scena l'incontro tra la Juventus e l'entourage del difensore marocchino Mehdi Benatia. Un summit in cui il calciatore ha chiesto ufficialmente la cessione portando sul tavolo diverse offerte . Un summit durante il quale la Juventus, tramite il ds Paratici, ha fatto capire che ad oggi non ci sono i margini per una sua partenza.

La società bianconera ritiene l'ex Roma indispensabile per la seconda parte di stagione e per questo motivo non vuole assecondare la richiesta del difensore marocchino. Inevitabile però in questi casi cautelarsi, perché Benatia vuole partire e se ci saranno le condizioni favorevoli per l'acquisto di un suo sostituto ecco che la sua richiesta potrebbe essere assecondata. Negli ultimi giorni - scrive 'Tuttosport' - sono stati effettuati sondaggi per Andreas Christensen (Chelsea), Shkodran Mustafi (Arsenal) e Matija Nastasic (Schalke 04).