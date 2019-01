© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul futuro di Benatia direttamente da La Gazzetta dello Sport. Che il difensore della Juventus non sia contento di essere retrocesso da titolare a prima scelta delle riserve tra i difensori non è una novità - si legge - e lui stesso lo ha dichiarato apertamente. Le 6 presenze raggranellate finora non gli bastano, vuole di più e siccome sa che alla Juventus sarà difficile non esclude la possibilità di lasciare subito un club in cui umanamente si trova bene. Destinazione gradita sarebbe il Milan (il marocchino piace molto a Gattuso), che però ha altre priorità sul mercato in questo momento. La posizione della Juventus però è chiara: non sono arrivate offerte per Benatia né lui ha chiesto di essere ceduto, in ogni caso a gennaio non si muove, perché il club non intende privarsi di nessun elemento della rosa.