© foto di Federico Gaetano

Bene il Chievo, molto meno la Lazio. E infatti i padroni di casa chiudono in vantaggio il primo tempo della sfida del Bentegodi: 1-0 al 24' firmato Pellissier, bravo nell'anticipare Acerbi su filtrante di Birsa e scaricare una fucilata alle spalle di Strakosha. Gol a parte, ottima prima frazione di gioco per gli uomini di Di Carlo, costanti nella corsa e anche convincenti nella manovra; i biancocelesti, peraltro privi di diversi elementi titolari, faticano a imporsi. A un soffio dalla pausa, clamorosa occasione negata da Sorrentino a Immobile, partito però in posizione di fuorigioco. Per ora, decide Pellissier: 1-0 per il Chievo all'intervallo.