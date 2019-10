Bene la difesa, Schone faro del Genoa: i voti di TMW

Fonte: Pagelle di Simone Bernabei

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Genoa 2-1 (36' Bonucci, 40' Kouame, 90+6' Cristiano Ronaldo)

Radu 6 - Sul primo gol ha colpe evidenti, sbagliando l'uscita su Bonucci. Per il resto la sua gara è praticamente impeccabile: respinge almeno una decina di tiri da lontano della Juve e guida la difesa con autorità.

Ghiglione 6,5 - Benissimo nel primo tempo, un po' più frenato nella ripresa anche per colpa dell'espulsione di Cassata. Ma sulla destra è sempre e comunque una risorsa, in entrambe le fasi di gioco.

Romero 6,5 - Ottima prestazione del centrale argentino futuro difensore della Juventus. Chiude spesso e bene nel primo tempo e anche nella ripresa si segnala per interventi puliti e precisi. Sbaglia sul gol su azione di Ronaldo, fortuna per lui che il VAR annulla cancellando l'errore.

Zapata 6 - Una buona prestazione dopo qualche critica di troppo nelle scorse settimane. Gli attaccanti della Juve non sono i clienti più facili del mondo ma il colombiano se la cava senza particolari affanni.

Ankersen 5,5 - A differenza del compagno Ghiglione, rimane troppo bloccato sulla corsia sinistra. Anche nel primo tempo, quando il Genoa è propositivo e in parità numerica. Ma non commette errori evidenti nell'arco dei 90'.

Schone 6,5 - Gioca nei due di centrocampo e potrebbe andare in affanno contro il trio bianconero. Invece regge alla grande, disimpegnandosi bene sia in fase di costruzione che di interpretazione tattica senza palla.

Cassata 4,5 - Il giallo dopo 3 minuti faceva presagire una partita complicata. O almeno complessa. E infatti così è. Ingenuo e probabilmente inutile il fallo su Dybala a inizio ripresa che gli costa il rosso, anche se forse nell'occasione l'arbitro Giua è troppo fiscale.

Kouame 7 - D'accordo, il gol è quasi integralmente frutto della fortuna. Ma la prestazione dell'attaccante è comunque di alto livello. Gioca largo a sinistra e duella in velocità con Cuadrado. Inesauribile, la sua freschezza è vitale nelle ripartenze del Grifone. (dall'81' Sanabria 4,5 - Lo ammettiamo. Nonostante i pochi minuti giocati la tentazione era di dargli 6,5, grazie alle due ottime chiusure su Cuadrado e Dybala. Peccato che a un minuto dalla fine stende Ronaldo in area regalando il successo alla Juve).

Agudelo 5,5 - Propositivo, di fatto un attaccante aggiunto a Pinamonti nel primo tempo. Nella ripresa funge da vero e proprio trequartista creando qualche spunto, anche se non risulta particolarmente pericoloso.

Pandev 6 - Primo tempo di grandissimo sacrificio, per certi aspetti ricorda il Pandev dei tempi dell'Inter di Mourinho. Gioca al servizio della squadra e finisce stremato. (dal 68' Gumus 5,5 - Entra per dare velocità e imprevedibilità al contropiede del Grifone. Obiettivo raggiunto solo in parte).

Pinamonti 6 - Si danna l'anima, là davanti da solo in mezzo a Rugani e Bonucci. Ha una occasione per tempo ma non riesce a capitalizzare. Buon lavoro per la squadra dal punto di vista del movimento senza palla.