Benedetta primavera: Scamacca sboccia e il Sassuolo prende nota

E' una primavera storica e straordinaria per Gianluca Scamacca, che ieri ha fermato il Palermo nella sua rincorsa al ritorno in Serie A col gol dell'1-1 al Barbera: un teatro perfetto per il primo gol tra i professionisti. Ma la stagione magica del centravanti di proprietà del Sassuolo non è certo iniziata ieri, né con la maglia grigiorossa: il 21 marzo, proprio nel primo giorno di primavera, è arrivata una straordinaria doppietta contro la Grecia all'Europeo Under 19, tre giorni dopo addirittura una tripletta contro la Polonia. Cinque gol che hanno proiettato gli azzurrini nella fase finale della manifestazione.

Il Sassuolo segue, da lontano, e prende appunti. Non è certo un mistero il debole che Squinzi e Carnevali hanno nei confronti dei giovani talenti italiani: Berardi, Adjapong, Sensi, Politano e così via. E visti i risultati non eccezionali dell'investimento su Babacar, chissà che i neroverdi non pensino ad un ritorno alla base in vista della prossima stagione, quando, comunque vada, il Sassuolo dovrà rifondare e ripartire da un gruppo nuovo che possa garantire risultati subito ma anche in prospettiva.