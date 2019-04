Beneforti: "Allibito dalla Juve, fa un altro sport rispetto al Napoli"

Claudio Beneforti del Corriere dello Sport in diretta nel 'Live Show' di MC Sport

Non è un caso che nei momenti di difficoltà per la Roma ci sia sempre De Rossi...

"No, è un giocatore vero, è uno che non molla mai".

Sulla Juventus con il Milan:

"Sono rimasto allibito. Con diciotto punti di vantaggio, l'Ajax mercoledì, sembrava che oggi giocassero la finale di Champions. Mi chiedo come sia possibile, solo applausi. Chiunque fa questo mestiere deve guardare i giocatori della Juventus e prendere esempio dalla loro fame. Il Napoli, oltre ai vari giocatori che comprerà, deve imparare questo. Vedendo il Napoli a Empoli e i bianconeri oggi, si può dire che sono due sport diversi".

In tanti hanno criticato Mihajlovic per i troppi cambi nel match perso dal Bologna contro l'Atalanta...

"Sono sempre dalla parte di Mihajlovic. Un bolognese deve abbracciarlo per aver preso questa situazione così delicata. Solo lui con il suo carattere si sarebbe preso questa patata bollente tra le mani. Non l'ha fatto per soldi, ma perché ci credeva. Di conseguenza non ha sbagliato a Bergamo. Danilo, Dzemaili e Palacio non sono più giovani, non avrebbero retto tre partite in una settimana. Solo Mbaye e Poli avrebbero potuto giocare, ma cosa avrebbero potuto fare contro l'Atalanta?".