Beneforti: "Inter coerente. Juve, senza acquisti non si vince in Europa"

Claudio Beneforti, firma del Corriere dello Sport, ospite di MC Sport 'Live Show':

Su Inter-Roma 1 a 1:

"Bene la Roma per la prima mezz'ora, poi l'Inter nella ripresa ha meritato il pareggio. Icardi e Lautaro? Si è capito chi è il numero uno a parità di condizione. Bisogna riconoscere che il comportamento della società e di Spalletti è coerente. Visti i risultati, con l'Inter al terzo posto, si può dire che questa storia è stata gestita bene. Mi sembra esagerato mettere in croce il tecnico nerazzurro, ma c'è gente che critica anche Allegri..."

Allegri rimarrà alla Juventus al 100%?

"Un margine di incertezza lo terrei. Nel calcio le dichiarazioni di facciata contano tanto, ma fino a che non c'è nero su bianco aspettiamo. Il fatto che non sia più possibile prendere Zidane, il preferito, e che sia difficile arrivare Conte è un incentivo in più a tenere Allegri. La società deve cambiargli la squadra, altrimenti non vince in Europa neanche il prossimo anno. Serve un grande difensore e bisogna migliorare il centrocampo, questo attuale è molto inferiore a quello con Pirlo e Vidal. Ronaldo da solo non basta".

Gran Bologna contro la Sampdoria...

"Nelle ultime sette partite è davanti a tutti per punti conquistati. La prossima c'è Bologna-Empoli? Sabato Mihajlovic non la gestirà, sono sicuro. Ci sarà il tutto esaurito, credo che la squadra non sbaglierà approccio. Se qualcuno avrà le idee sbagliate Sinisa gliele farà cambiare in settimana".