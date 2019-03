Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, nell'intervallo di Italia-Finlandia ha parlato a MC Sport Live Show: "Bologna è una piazza ambita anche per quanto riguarda il ruolo del direttore sportivo. Mi aspetto che a Bigon non venga rinnovato il contratto e un nome per il suo successore potrebbe essere Osti ma al Bologna piacerebbe anche Sabatini ma bisogna vedere come sta. Un altro nome potrebbe essere Perinetti".

Mourinho potrebbe tornare all'Inter?

"Se dovesse decidere Moratti sarebbe sicuramente Mourinho io invece non prenderei un cavallo di ritorno. Mourinho ha vinto tutto con l'Inter e potrebbe soltanto peggiorare. Io se annusassi che Allegri può lasciare la Juventus io farei l'impossibile per portare Allegri all'Inter. A me risulta che Allegri preferirebbe restare nel nostro calcio e io fossi l'Inter farei di tutto per prenderlo perché lo ritengo tra i primi tre allenatori d'Europa".

Sarri può andare davvero alla Roma?

"Sarri è un allenatore che costruisce ma non so se la Roma ha la pazienza di aspettare Sarri. Il problema della Roma è la società. Io se fossi la Roma andrei a prendere un allenatore diverso, capace anche di lottare con i media romani. Io andrei su Conte".