Beneforti: "Kean? Convinto da Allegri. Icardi deve mangiare erba"

Claudio Beneforti - giornalista del Corriere dello Sport - a MC Sport 'Live Show'.

Ora si cerca sempre di far giocare il portiere con piedi e quindi diventa più facile che vengano commessi errori come quello di Donnarumma...

"È un'ossessione, perché non è solo il che Milan prova a costruire sempre dal basso. Puoi farlo, ma quando affronti una squadra che non pressa in modo organizzato come la Sampdoria. I rossoneri stanno facendo una buona partita, contro i blucerchiati che stanno dimostrando di avere qualità e intensità. La formazione di Giampaolo oggi sembra l'Atalanta".

Allegri avrebbe dovuto far giocare Kean dall'inizio contro l'Empoli?

"Avrebbe potuto metterlo quando si è fatto male Dybala nel riscaldamento. Mi ha convinto però nella spiegazione nel post partita. Sapeva che la Juventus avrebbe faticato per un'ora e quindi Kean avrebbe potuto dare qualcosa in più a gara in corso, mentre se l'avesse schierato subito non avrebbe avuto un cambio in attacco. Nessuno come Allegri sa gestire i propri giocatori".

Spalletti non convoca Icardi...

"Anche senza Lautaro. È tregua ma non è la pace. Adesso ritengo che Icardi debba mangiare un po' di erba prima di tornare a giocare. Ha fatto bene? Se vince sì. Si è preso una grande responsabilità, ma avrà deciso anche con la società".

Domani per il Bologna passa mezza salvezza?

"Se vince domani dà una scossa importante. Manda l'Empoli due punti dietro e rischia di mettersi dietro anche la Spal. Se il Sassuolo avesse avuto alle spalle una vittoria con cinque gol, sarebbe stato più facile per il Bologna. Ma i neroverdi hanno giocato le ultime partite in ciabatte e in costume e dopo lo sfogo dei dirigenti domani scenderanno in campo con un altro atteggiamento".