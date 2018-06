Le voci dei protagonisti, le esclusive, il calciomercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Inter, assalto a Nainggolan. Strootman la prima alternativa - Leggi la news, CLICCA QUI! Milan, porta affollata. E per Donnarumma niente offerte...

TOP NEWS Ore 13 - Juve, follie per Chiesa. Higuain chiama la Premier

Criscito torna in rossoblu: "Genoa scelta di cuore"

Juventus, Perin in arrivo: al Genoa 14 milioni per la cessione

Lazio, obiettivo serie A per Minala: le ultime

Squinzi: "Con De Zerbi vogliamo gioire come in passato"

Carnevali frena: "Nessuna richiesta da grandi per i nostri big"

Napoli, Callejon resta nel mirino del Milan. Giuntoli non molla Politano

Inter, dirigenti del Galatasaray in Italia per il riscatto di Nagatomo

Hernanes: "Milinkovic fortissimo. La Juve può vincere in Europa"

Sampdoria, affondo per Sportiello. Ieri incontro

Juve, Emre Can a breve a Torino. Poi Milinkovic-Savic o Pogba

Napoli, Grassi in uscita: ci prova il Bologna

Criscito: "Balo? Sarebbe bello averlo al Genoa ma non accadrà"

City, rilancio 60 milioni per de Ligt. Ajax prova a tenere

Russia -8, le stelle: Agüero, al Mondiale in extremis cercando il 1° gol

Juve, per Darmian vacanze in Sudafrica: c'è distanza con lo United

Argentina, Higuain: "Pronto per il Mondiale. Dybala adesso è tranquillo"

Spal, Colombarini: "Mi tengo Lazzari. Quote club? Se qualcuno vuole..."

Benevento, 15 mln per Brignola: l'Atalanta è in pole

Juventus, completato l'acquisto di Sava per la porta

Russia -8, le stelle: Coutinho, l'uomo in più di Tite al debutto

Inter-Santon, stallo sul rinnovo. No all'offerta del Parma

L'edizione sannita del quotidiano Il Mattino scrive del futuro di Enrico Brignola , talentuoso attaccante del Benevento classe '99. L'Atalanta dovrebbe cedere a breve Christian Capone alle streghe , così da tenere vivi i rapporti anche per Brignola. Si tratta sulla base di 10/11 milioni di euro anche se la richiesta della dirigenza sannita è di 15. E - si legge - proprio per questa intesa l'Atalanta è da considerare favorita nella corsa al talento di Telese, che adesso annovera anche il Parma nella schiera di corteggiatori che comprende anche Fiorentina, Milan e Inter.

