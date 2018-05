Benevento, è già dopo De Zerbi: Juric pronto a ripartire dalla B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Juric è pronto a tornare in sella a un club italiano. Lo farà in Serie B dove sarà, con tutta probabilità, il nuovo allenatore del Benevento del dopo Roberto De Zerbi. Secondo Tuttosport oggi in edicola, infatti, le Streghe hanno fatto la sua scelta e optato per l'ex allenatore di Crotone e Genoa per cercare la risalita in Serie A.