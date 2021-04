Benevento a rischio dopo il ko contro l'Udinese. Giallorossi in silenzio stampa

La sconfitta contro l'Udinese complica la situazione in casa Benevento. Ora i giallorossi rimangono a +3 sul Cagliari, con cinque gare al termine la squadra di Inzaghi rischia di tornare in serie B. Proprio per via del momento il presidente Vigorito ha deciso di non far parlare tesserati: il Benevento, dunque, resta in silenzio stampa fino a nuove comunicazioni.