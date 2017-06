Benevento, accordo con la Salernitana per Coda

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Rinforzo in attacco per il Benevento. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il club sannita avrebbe infatti trovato l'accordo con la Salernitana per Massimo Coda: operazione da 1,8 milioni di euro. E resta aperta la pista che porta a Federico Dionisi del Frosinone.