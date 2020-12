Benevento all'arrembaggio. Trenta tiri e nessun gol contro il Sassuolo. Nessuno così in Europa

Prestazione di grande caparbietà non premiata dal risultato per il Benevento in casa del Sassuolo. La riprova arriva dai numeri dei sanniti che hanno effettuato 30 tiri contro i neroverdi. Nessuna squadra ha calciato più volte in una singola partita in questa stagione senza trovare il gol nei cinque maggiori campionati europei. Impreciso.