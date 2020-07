Benevento alla ricerca di innesti d'esperienza: per il centrocampo, contatti con Ionita

Il Benevento sta progettando la stagione che verrà, quella del ritorno in Serie A. Dopo aver messo sotto contratto Loic Remy, il club sannita sta lavorando per rinforzare anche gli altri reparti con innesti d'esperienza. Per la difesa, il primo obiettivo è Kamil Glik, ex Torino che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Monaco. Mentre a centrocampo, scrive il 'Corriere dello Sport', contatti in corso con Artur Ionita, centrocampista moldavo legato al Cagliari da un altro anno di contratto.