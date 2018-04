Benevento, applausi per la squadra a fine partita

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quella con l'Atalanta è una sconfitta che pesa per il Benevento perché potrebbe condannare i sanniti alla retrocessione matematica in Serie B. A fine partita però i tifosi hanno applaudito i giocatori giallorossi, fermatisi sotto la curva da cui è partito un coro di incitamento per la squadra campana nonostante l'amaro risultato.