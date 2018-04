Benevento bestia nera del Milan: Iemmello sbanca San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Clamoroso a San Siro. Dopo il rocambolesco pareggio dell’andata, il Milan non riesce a battere il Benevento nemmeno al ritorno, incappando in una clamorosa sconfitta in casa. Decide il risultato la rete messa a segno da Iemmello al 29’, il Milan non riesce a pareggiare nemmeno nei dieci minuti finali in cui gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione di Diabaté. Il Benevento porta a casa dunque una vittoria storica a San Siro, il Milan chiude il campionato con un solo punto conquistato in due gare contro i sanniti.