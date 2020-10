Benevento-Bologna 1-0, le pagelle: Lapadula non sbaglia, Skov Olsen spreca troppo

Benevento-Bologna 1-0

BENEVENTO

Montipò 7,5 - Una vera e propria saracinesca in questo pomeriggio. Almeno tre i miracoli messi a referto: nel primo tempo su Skov Olsen e Barrow, nella ripresa fa ancora meglio su Schouten. Mette una firma anche nel finale con una bella parata su Palacio.

Letizia 7 - E' un treno sulla fascia. Su e giù, senza fermarsi mai. Lo vedi intercettare un pallone in fase difensiva e pochi secondi dopo andare in avanti a chiudere l'azione d'attacco. Instancabile.

Caldirola 6 - Alla prima stagione in Serie A l'ex Werder Brema mostra un'insolita sicurezza, malgrado la difesa del Benevento venga sollecitato più di una volta nel corso della partita.

Glik 6,5 - Due chiusure fondamentali, una per tempo, più una serie infinita di palloni intercettati sui filtranti dei centrocampisti avversari. Una certezza.

Foulon 5,5 - Inzaghi ci punta ed è convinto che il ragazzo si farà, ma oggi il giovane terzino mostra qualche incertezza. Guadagna poche volte il fondo e va in difficoltà nel finale contro Orsolini.

Schiattarella 6 - Si mette in cabina di regia e gestisce bene il pallone. Importante il suo apporto in fase difensiva.

Hetemaj 6,5 - Ringhia su ogni pallone, non si dà mai per vinto, combatte anche per un solo centimetro di campo. Ha l'atteggiamento giusto, di quelli che a Inzaghi piacciono eccome. Dal 62' Dabo 6 - Entra al momento giusto e con lo spirito giusto. Con lui in campo il Benevento domina fisicamente a centrocampo.

Ionita 5,5 - Non costruisce tanto ed è il più delle volte impreciso in possesso, tuttavia anche il suo apporto in fase difensiva si fa sentire. Dal 73' Improta s.v.

Caprari 5 - L'unico del Benevento a steccare completamente. Spreca una palla gol colossale ad inizio secondo tempo, scivola più di una volta e Inzaghi decide di sostituirlo. Dal 62' Sau 6 - Aiuta Lapadula nel primo pressing e nel finale aiuta a far scorrere il tempo per tenere in cassaforte l'1-0.

Iago Falqué 6 - La prima da titolare con la maglia giallorossa è sufficiente. Mostra buona tecnica nelle combinazioni nello stretto e con delle palle scodellate in area. Dal 73' Tuia s.v.

Moncini 6 - Parte titolare, complice un Lapadula non al meglio, alla ricerca del primo gol in Serie A. Deve fermarsi però dopo appena un quarto d'ora per infortunio. Dal 15' Lapadula 7 - E' un tipo che non molla mai ed è per questa sua peculiarità che la sua squadra trova la rete. Decisivo l'ex Pescara, in spaccata: tre punti regalati al suo Benevento.

Filippo Inzaghi 6 - Nel primo tempo viene messo sotto dall'amico Mihajlovic, ma evidentemente stavolta è lui a trasmettere lo spirito combattivo alla sua squadra. Il Benevento non molla, su nessun pallone. Il 4-3-2-1 è abbastanza solido, ma per l'attacco bisogna inventarsi ancora qualcosa.

BOLOGNA

Skorupski 6,5 - Spesso decisivo, sempre attento: non può niente sulla conclusione ravvicinata di Lapadula.

De Silvestri 5,5 - Tanta corsa, come sempre, sulla fascia: un po' impreciso in fase di copertura. Un suo tocco con il braccio, involontario, costa il gol del pari al Bologna. (Dal 77' Sansone S.V)

Medel 6 - Sfortunato il cileno, che si fa male da solo ed è costretto ad uscire in lacrime. (Dal 18' Danilo 6 - Entra a freddo in partita. Ci mette qualche minuto a carburare, poi regala una buona prestazione. )

Tomiyasu 6,5 - Al centro della difesa sta mostrando tutto il suo valore. Sempre attento e preciso in copertura, decisivo nel finale di primo tempo con una grandissima chiusura su Letizia.

Hickey 5,5 - Passo indietro rispetto all'ultima prestazione. Perde completamente la marcatura su Lapadula, con l'attaccante del Benevento che ringrazia e segna. Sicuramente imparerà da questo errore. (Dal 68' Denswil 6 - Più preciso e attento rispetto allo scozzese )

Schouten 5,5 - Il talentuoso centrocampista del Bologna pecca ancora di discontinuità.

Skov Olsen 5 - Il talento c'è, manca ancora quel pizzico di cattiveria in campo. Quella cattiveria che è mancata nel primo tempo quando da ottima posizione ha calciato debolmente favorendo il grande intervento di Montipò. Stesso discorso ad inizio ripresa: un rigore in movimento calciato sul portiere. (Dal 68' Orsolini 6,5 - Porta freschezza ed imprevedibilità in attacco, il Bologna cambia marcia con il suo ingresso. )

Soriano 6 - Nel primo tempo è fra i migliori di suoi: il più attivo e pericoloso, poi nella ripresa, dopo aver speso tantissimo nei primi 45 minuti, cala vistosamente.

Svanberg 6,5 -Tocca tantissimi palloni in mezzo al campo. Pericoloso negli inserimenti, trova anche il gol ma il VAR annulla per un tocco con il braccio di De Silvestri. (Dal 77' Vignato S.V)

Barrow 6 - Ha una grande occasione alla mezz'ora, ma viene fermato da un ottimo Montipò. Corsa e grinta per l'attaccante del Bologna, ma la mira è decisamente da rivedere.

Palacio 6 - Esperienza al servizio della squadra. Gli anni non sembrano passare per il Trenza.

Sinisa Mihajlovic 6 - Tanti problemi per il Bologna, l'infortunio di Medel non aiuta. La squadra crea diverse occasioni, ma non riesce a sbloccare, complice anche l'ottima prestazione di Montipò.