Benevento-Bologna, le formazioni ufficiali: Iago Falque dal 1', conferma per Hickey

Queste le formazioni ufficiali di Benevento-Bologna. Mister Inzaghi regala la prima maglia da titolare a Iago Falque, rimasto in panchina nella scorsa sfida con l'Inter. Con l'ex Torino c'è Moncini in attacco, mentre Caprari agirà sulla trequarti. Nel Bologna conferma per Hickey: il nuovo acquisto dei rossoblù parte di nuovo dal primo minuto. Emergenza in difesa, al fianco di Tomiyasu c'è Medel.

Benevento 4-3-2-1: Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari; Moncini, Iago Falque.

Bologna 4-2-3-1: Skorupski; De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svamberg; Soriano, Skov Olsen, Palacio; Barrow.