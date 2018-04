Benevento, Brignola: "Gli episodi a nostro favore non vengono rivisti"

Fonte: ottopagine

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Enrico Brignola, esterno del Benevento, ha commentato la sconfitta rimediata al Vigorito contro la Juventus ai microfoni di Ottopagine: "C'è stata tantissima amarezza dopo l'assegnazione del rigore con il Var. Nel secondo tempo Diabaté ha subito un fallo in piena area, dalla panchina abbiamo protestato e non riesco a capire perché gli episodi a nostro favore non vengono mai rivisti. Stiamo dimostrando quanto valiamo partita dopo partita, riuscendo a mettere in difficoltà una delle squadre più forti d'Italia. Siamo molto rammaricati perché ci rendiamo conto che poteva essere un anno totalmente diverso. Nei primi dieci minuti abbiamo un po' sofferto e ce lo aspettavamo, ma siamo riusciti a tenere botta e a giocare come sappiamo. Dopo il 2-2 ci siamo alzati tantissimo, ma il rigore ha cambiato la partita. Differenze tra Napoli e Juve? Sono due squadre fortissime. Onestamente mi piace di più come giocano gli azzurri.

Sulla sua crescita: "Mi hanno sempre insegnato che come io ho due braccia e due gambe, ce l'hanno anche gli avversari. Per tale motivo gioco con tutto me stesso e se gli altri dimostrano di essere più forti allora hanno ragione".

Sul futuro: "Ora sono a Benevento e spero di restare qui per altri anni. Darò sempre il massimo per questa maglia".

Su De Zerbi: "Devo dirgli tremila volte grazie perché il merito delle mie presenze è tutto suo. Ho sempre lavorato per arrivare a questo momento".