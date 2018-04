Benevento, Brignola: "Nel primo tempo c'era fallo su Diabaté in area"

© foto di Federico Gaetano

Dichiarazioni post partita per Enrico Brignola, calciatore del Benevento, che ha commentato così la sconfitta rimediata al Vigorito contro la Juventus: “C'è stata tantissima amarezza dopo l'assegnazione del rigore per il Var. Nel secondo tempo Diabaté ha subito un fallo in piena area, dalla panchina abbiamo protestato e non riesco a capire perché gli episodi a nostro favore non vengono mai rivisti. Stiamo dimostrando quanto valiamo partita dopo partita, riuscendo a mettere in difficoltà una delle squadre più forti d'Italia. Siamo molto rammaricati perché ci rendiamo conto che poteva essere un anno totalmente diverso. Nei primi dieci minuti abbiamo un po' sofferto e ce lo aspettavamo, ma siamo riusciti a tenere botta e a giocare come sappiamo. Dopo il 2-2 ci siamo alzati tantissimo, ma il rigore ha cambiato la partita. Differenze tra Napoli e Juve? Sono due squadre fortissime. Onestamente mi piace di più come giocano gli azzurri”, si legge su Ottopagine.it.