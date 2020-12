Benevento, buone notizie dall'infermeria. E il Milan teme i giallorossi...

Prosegue la preparazione del Benevento in vista della sfida contro il Milan che mette in palio punti pesantissimi in ottica classifica. I rossoneri, al netto del ruolino di marcia da record, temono la gara con i giallorossi anche in virtù di precedenti poco felici: la squadra che retrocesse in largo anticipo tre anni fa fu capace di pareggiare in casa grazie ad un gol del portiere e di vincere, con merito, a San Siro nel match di ritorno. Non solo motivi di amarcord, comunque. La compagine di Inzaghi ha sin qui ben figurato contro le grandi, pareggiando in casa contro Juventus e Lazio senza dimenticare l'ottimo primo tempo con Napoli e Roma. Le buone notizie arrivano dall'infermeria che, entro una ventina di giorni, potrebbe essere totalmente vuota. Maggio, ad esempio, sta bene e sogna addirittura di essere convocato, Caldirola ha svolto una visita di controllo e ha ricevuto l'ok per aggregarsi al gruppo pur lavorando a parte inizialmente per non rischiare ricadute, Iago Falque ci sarà a Cagliari, mentre Viola ha approfittato della breve sosta per intensificare la preparazione atletica e ritrovare la forma migliore dopo quasi un anno d'assenza. Presumibilmente la formazione iniziale non subirà stravolgimenti, previsto il rientro di Hetemaj che consentirà ad Improta di riprendere il suo posto a ridosso della punta che, in attesa del colpo di mercato (si parla di Cutrone e Inglese) sarà Lapadula. Intanto la proprietà ha incontrato la dirigenza e lo staff tecnico per fare il punto della situazione. L'obiettivo per gennaio è comune: inserire 2-3 tasselli al posto giusto senza stravolgere la rosa nè turbare gli equilibri dello spogliatoio. Il solo Moncini dovrebbe lasciare i giallorossi: su di lui è forte l'interesse del Pescara.