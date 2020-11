Benevento, Caldirola: "Ci è mancato tutto. Lo Spezia ha strameritato la vittoria"

vedi letture

Sconfitta pesante per il Benevento al Vigorito contro lo Spezia. Un risultato commentato così dal difensore Luca Caldirola nel corso delle interviste del dopo partita:

"Era un match alla nostra portata, considerato che lo Spezia ha chiuso lo scorso campionato con uno svantaggio di venti punti da noi. Nonostante questo ha strameritato la vittoria. A noi è mancata la giusta aggressività e la forza mentale, elementi che erano la nostra forza nella passata stagione. Non c'è schema che regga in situazioni del genere: abbiamo sbagliato tutto".

DIFESA - "Concediamo tanto e alla minima disattenzione veniamo puniti. Per fare gol dobbiamo avere almeno cinque occasioni. La cosa che mi lascia positivo è che abbiamo tantissime partite, il tempo c'è ma bisogna lavorare sodo. Si tratta di un problema generale. Non voglio dare colpe, ma credo che tutti dobbiamo dare qualcosa in più, dai difensori agli attaccanti. C'è da pedalare e basta, da squadra. Quando ti attaccano le altre squadre hanno qualità e hanno maggiore facilità nel segnare. Sappiamo che siamo un'ottima squadra, come dimostrato nelle scorse partite. Quando subisci tanto qualche domanda te la fai. Adesso c'è la sosta che ci permetterà di fare quattro chiacchiere nello spogliatoio per capire cosa non va nel verso giusto".

VIGORITO - "Dispiace tantissimo per il presidente. Cerca di fare di tutto per metterci a nostro agio. Sicuramente sarà molto arrabbiato, così come lo siamo noi".

APPROCCIO - "Dobbiamo cercare di partire subito forte. La serie A non ti permette di prendere uno schiaffo e poi reagire. Oggi non abbiamo giocato sotto tutti i punti di vista, contro una squadra che ha vinto tutti i constrasti. E' difficile giudicare una prestazione del genere".

SOSTA - "Abbiamo tutto il tempo per lavorare bene e stare insieme, oltre a confrontarci. In un momento così difficile bisogna anche trovare la soluzione ai problemi".