Benevento, Caprari: "Mi mancava solo la continuità per dimostrare quanto valgo"

Autore del primo gol del Benevento, Gianluca Caprari ha parlato in esclusiva ai microfoni di OttoChannel. Ecco le sue dichiarazioni:

Gol, tiri dalla distanza, assist e tanto lavoro. La sua miglior prestazione?

"Oggi ho avuto la possibilità di sfruttare gli spazi a disposizione. Ci ho provato spesso anche in passato, ma non sembra andava bene. Oggi tutto gira per il verso giusto e mi sono fatto un bel regalo di Natale".

Cosa le manca per il definitivo salto di qualità?

"Sento anche io che sto crescendo partita dopo partita, sono venuto a Benevento per giocare con continuità e devo continuare su questa squadra. In passato ho commesso degli errori, ma quando senti la fiducia dell'allenatore e della squadra riesci ad andare oltre ogni ostacolo e a dare un grosso contributo alla causa. Voglio continuare così per ripagare la stima del mister e della proprietà".

Quando è arrivato a Benevento immaginava di trovare una società così organizzata e un allenatore così bravo nella gestione del gruppo?

"Mi parlavano tutti benissimo di questa realtà, tanti compagni che avevano indossato la maglia giallorossa mi hanno detto che era la scelta giusta. Non ci ho pensato un secondo, ho firmato subito per avere la continuità che, negli anni, mi è mancata. Stiamo facendo un ottimo campionato, ma guai ad abbassare la guardia. Riprenderemo contro Milan e Cagliari, approfitteremo di questi pochi giorni per riposare e staccare la spina. Poi avremo gare ravvicinate e impegni difficili".

A chi dedica il gol?

"Alla mia compagna, che è incinta, e ad una squadra che mi sta mettendo nelle condizioni di far bene".