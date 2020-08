Benevento, chiesto Iago Falque al Torino: i granata prendono tempo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Benevento ha chiesto ufficialmente al Torino Iago Falque. Il ds Vagnati non ha detto di no e non si è rifiutato di trattare ma ha solo risposto di voler aspettare qualche giorno per permettere a Giampaolo di valutare l'attaccante con attenzione prima di prendere una decisione.