Benevento, Coda: "Buttati troppi punti. Futuro? Deciderà la società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 3-3 arrivato contro l'Udinese, il giocatore del Benevento Massimo Coda ha detto: "Ho chiesto a Viola di farmelo calciare. Ho voluto prendermi questa responsabilità perché fa piacere andare a segno. E' stato bello esultare nuovamente sotto la Curva Sud. La retrocessione? C'è tanto rammarico, soprattutto perché si è visto che abbiamo nelle corde qualcosa in più. I punti buttati sono stati troppi e adesso che stiamo esprimendo un grande calcio cerchiamo di onorare al meglio la serie A. Giocheremo al massimo anche nelle prossime partite, così come ci ha chiesto più volte il mister. Devo dire che sta facendo la differenza su questo. Il futuro? Ho ancora due anni di contratto. Vedremo cosa deciderà la società. Il campionato di B non deve essere sottovalutato perché spesso ci sono squadre che partono per vincere ma poi si ritrovano nelle zone basse della classifica. Io sono pronto: ho tanta voglia di tornare a segnare", le sue parole riprese da ottopagine.it.