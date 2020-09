Benevento, con l'Inter esame di maturità

Potrebbe sembrare la sfida di Davide contro Golia, quella tra il Benevento e l'Inter, che nel pomeriggio di oggi incroceranno i tacchetti sul manto erboso del Vigorito, per la gara di recupero della prima giornata di campionato.

Ma i giallorossi di Inzaghi, dopo l'exploit di sabato scorso contro la Sampdoria all'esordio, vogliono confermare quanto di buono fatto vedere a Marassi.

Non sarà facile contro l'Inter di Conte, vittoriosa contro la Fiorentina lo scorso weekend e candidata numero uno assieme alla Juventus, per la vittoria finale del campionato.

Servirà un Benevento perfetto, per frenare la corsa di Lukaku e compagni.

Un Benevento che ritroverà dal primo minuto, il suo capitano Christian Maggio e che porterà in panchina Iago Falque, settimo acquisto stagionale e subito convocato da mister Inzaghi.

Per il resto, formazione praticamente fatta, con Hetemaj e Sau che potrebbero prendere il posto di Dabo ed Insigne.

Benevento che ritrova i suoi tifosi, almeno parzialmente; al Vigorito, infatti, potranno accedere mille spettatori, divisi tra settore distinti e tribuna.

Un primo passo verso il ritorno alla normalità, che all'ombra della Dormiente, ci si augura possa arrivare molto presto.