Benevento, concluso il ritiro austriaco. Oggi firma Lapadula, Caprari in forse

vedi letture

Cala il sipario sul ritiro austriaco del Benevento. Dopo quindici giorni di lavoro intenso, la truppa di Inzaghi ha salutato Seefeld, per fare ritorno in terra sannita, ad eccezione di Glik e Ionita, impegnati con le rispettive nazionali. Cancellate le due amichevoli in terra d'Austria, a causa dei contagi che hanno colpito la squadra giallorossa, è notizia di lunedì l'annullamento di un'altra amichevole, quella con la Roma, prevista per sabato 5 settembre. Obiettivo principale della società, adesso, è riuscire ad organizzare almeno un paio di amichevoli per testare e tastare le condizioni di Maggio e compagni, in attesa dell'inizio del campionato.

A proposito dell'inizio della serie A, all'ombra della Dormiente, c'è grande attesa e curiosità per l'esordio degli uomini di Inzaghi, che nella giornata di oggi conosceranno il loro cammino. Un nuovo inizio per i giallorossi, che si apprestano a disputare il secondo campionato in massima serie. Fronte mercato : è attesa per oggi la firma di Gianluca Lapadula, che si legherà al sodalizio giallorosso per i prossimi tre anni. Qualche intoppo, invece, per quanto riguarda l'arrivo di Caprari. Il Benevento ha da tempo trovato l'intesa con la Sampdoria, ma nelle ultime ore nella trattativa, sembra essersi inserito il Genoa. Il Benevento ci spera ed è pronto a rilanciare l'offerta al calciatore.