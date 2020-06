Benevento, conferme dalla Francia su Remy: il francese ha già salutato i compagni del Lille

Loic Remy è pronto per una nuova avventura in Serie A. L'attaccante francese, come riporta L'Equipe, è a un passo dal Benevento e quest'oggi ha così già salutato i suoi compagni e lo staff tecnico del Lille. Il classe '87, in scadenza di contratto, arriverebbe in Campania a parametro zero.