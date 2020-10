Benevento, continua la preparazione in vista della Roma

Continua la preparazione in casa Benevento in vista della sfida di domenica sera contro la Roma all'Olimpico, nella gara post pausa nazionali.

Maggio e compagni, saranno chiamati ad affrontare due sfide impegnative, contro Roma prima e Napoli poi.

Due sfide affascinanti e stimolanti per gli uomini di Inzaghi, che vogliono continuare a dimostrare di potersela giocare alla pari contro chiunque.

La seduta di allenamento di martedì, è stata caratterizzata da riscaldamento muscolare, esercitazione tecnica e lavoro ad intermittenza.

Oggi, invece, per i giallorossi è in programma una doppia sessione di allenamento.

Capitolo Roma: Viola scalpita per tornare tra i convocati, mentre per Tello e Barba, ci vorrà qualche altra settimana. Moncini, invece, salterà certamente la trasferta capitolina dopo l'infortunio rimediato contro il Bologna.

Inzaghi ed il suo staff contano di recuperarlo per la sfida contro il Napoli.

Lapadula intanto, match winner contro il Bologna, punta a prendersi una maglia da titolare contro la Roma, anche se non è escluso che Inzaghi possa decidere di optare per l'inserimento di Sau come punta centrale.

Esperimento già riuscito lo scorso anno e che il tecnico piacentino, ha già provato con successo, nell'amichevole in famiglia disputata sabato scorso contro la formazione Primavera.