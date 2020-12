Benevento, continua la ricerca di una punta: il sogno resta Pavoletti

Il Benevento continua la ricerca di una punta in vista di gennaio e tra i tanti nomi attenzionati dal ds Foggia resiste già un sogno accarezzato in estate che porta al nome di Leonardo Pavoletti potenzialmente in uscita dal Cagliari ma seguito con interesse anche da club come Genoa e Fiorentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.