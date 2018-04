Benevento, Costa: "Sul gol di de Vrij potevo fare di più"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore centrale del Benevento, Andrea Costa, si è rammaricato per la sconfitta contro la Lazio, in cui c'è anche del suo zampino. "De Vrij mi è saltato sopra, forse avrei potuto fare qualcosa in più. Quando si cominciano a subire così tanti gol dai calci piazzati nasce una sorta di timore, una paura di prender gol che poi finisce per arrivare".