Benevento, da Capone a Buonaiuto: prime mosse con Bucchi in panchina

E' una delle icone dell'Egitto di Hector Cuper. Che non è solo Mohamed Salah, ma pure Ahmed Elmohamady. Terzino ed esterno destro classe 1987, si giocherà domani la promozione in Premier League con il suo Aston Villa, a Wembley, contro il Fulham. "E' stata un'annata positiva -racconta...

ESCLUSIVA TMW - Elmohamady: "Sogno Premier col Villa. Egitto, non solo Salah"

Manchester United, stretta finale per Fred. Poi un difensore e un esterno

Real Madrid, Zidane: "Domani non siamo favoriti, servirà grande partita"

Real, Zidane: "Ronaldo sta benissimo, vive per questo tipo di partite"

Arsenal, Emery prepara la rivoluzione: un rinforzo per reparto

Lampard in trattativa col Derby County dopo il no all'Ipswich

Betis, si pensa in grande per l'attacco: obiettivo Paco Alcacer

Southampton, rinnovo per l'artefice della salvezza Hughes

La firma di Cristian Bucchi col Benevento può arrivare nei prossimi giorni. Il Mattino fa il punto sulle idee di mercato del club sannita col nuovo allenatore, scrivendo che tra i profili in entrata che piacciono ci sarebbero Christian Capone dell'Atalanta (reduce dall’esperienza a Pescara) e Marcello Falzerano del Venezia. Con l'avvento di Bucchi conta di restare anche Alberto Brignoli , il mister di sicuro vorrà inoltre puntare su Gianluca Di Chiara , il terzino sinistro che rientra dal prestito al Carpi e che Bucchi aveva a Perugia e voleva per il suo Sassuolo. Altro giocatore che piace a Bucchi è Christian Buonaiuto del Perugia.

