Benevento, De Zerbi: "Affrontiamo le ultime tre con lo spirito di sempre"

Al termine della sfida tra Benevento ed Udinese, il tecnico giallorosso Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Otto Channel: "I due gol subiti hanno pesato molto ma i ragazzi sono stati bravi a trovare gli stimoli. Dobbiamo affrontare le prossime tre partite con lo stesso spirito di oggi cercando di far punti, allenandoci con questa testa dal martedì al sabato. Sono pronto a discutere con la società, ho trovato persone che mi hanno dato tutto. Mi siederò a tavolino con Foggia, Vigorito e tutte le parti. Non metto in competizione Benevento con altre squadre, cerco solo di capire se ho la stessa passione che mi contraddistingue dagli altri anche in Serie B dopo un campionato che mi ha segnato molto. Se poi si vuole fare dietrologia, ognuno è libero di fare quello che vuole".