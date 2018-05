Benevento, De Zerbi al passo d'addio. Primi contatti con Juric

© foto di Federico Gaetano

Roberto De Zerbi verso l'addio al Benevento a fine stagione. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola. Manca solo l'ufficialità per la separazione, ma intanto il presidente Oreste Vigorito e il direttore sportivo Pasquale Foggia si stanno attivando per la ricerca del sostituto. Primi contatti con Ivan Juric, esonerato dal Genoa nell'ultima stagione ma con all'attivo la salvezza dei liguri nel torneo precedente e una storica promozione ottenuta alla guida del Crotone.