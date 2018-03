Benevento, De Zerbi: "Brucia perdere così. Abbiamo subito una beffa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, ha così commentato a Radio Rai la sconfitta interna maturata dai suoi nei minuti di recupero contro il Cagliari: "Abbiamo preso due gol nei minuti finali ma nei novanta prima vincevamo e potevamo anche segnare altri gol. Invece abbiamo preso la beffa sui primi e unici due tiri in porta del Cagliari. Questa cosa brucia parecchia. Ci è mancata lucidità, cattiveria, precisione. Tante scelte sbagliate ma ci serviva anche un po' più di fortuna. Brucia tantissimo, per la classifica. La partita è stata a senso unico, difficile commentarla. Adesso continuiamo a prepararci come avevamo fatto in quest'occasione".