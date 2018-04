Benevento, De Zerbi: "C'è rammarico. Vorrei capire come funziona la VAR"

© foto di Insidefoto

Dopo la sconfitta del Vigorito contro la Juventus, il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa.

Al Benevento penso che oggi non si possa imputare nulla. Il Benevento continua a migliorare nel gioco senza palla. Possiamo dire che De Zerbi sta a questa squadra come Sarri sta al Napoli? "Ma no, io oggi sul gioco non sono contento perché potevamo fare molto, molto meglio. Nel primo tempo soprattutto, ma anche nel secondo, potevamo gestire il pallone meglio, cercando meno di forzare le giocate, cercando di salire in blocco, mettendosi nella metà campo avversaria. Perché poi abbiamo calciatori in grado di fare la differenza negli ultimi 20-25 metri. Lo so che era abbastanza difficile, perché la differenza di fisicità sposta tutto. Credo che la tensione della partita, il non vedersi ancora... non dico giocare alla pari, ma con le armi nostre e con quel pizzico di coraggio in più, di personalità in più, quasi sfiorando la presunzione, la pazzia nel vedere una squadra come la Juve, nel vedersi prima di entrare in campo una squadra come la Juve, nel correre dietro a noi che facciamo possesso palla, questo forse è mancato, quello mi dispiace molto perché abbiamo fatto una buona partita, ma avremmo potuto fare di più. Detto questo, la Juve ha fatto quattro gol, due su rigore, due all'incrocio dei pali, effettuati da due campioni, campionissimi, e farne quattro per prendere un punto diventava difficile".

Quanto ha pesato la sostituzione di Diabaté? "No, no, Diabaté ha fatto una grande partita, però in quel momento ci eravamo abbassati un po' troppo e mi serviva anche un po' di profondità. Tra l'altro Iemmello si è presentato da solo davanti al portiere e ha fallito perché la palla gli è rimbalzata e il portiere è stato bravo. Però la scelta la rifarei".

Come mai ha sostituito Brignola e non Guilherme che sembrava più spento? "Perché Brignola ha fatto 90 minuti domenica e Guilherme ne ha fatti 30. Perché era più in palla in quel momento Brignola, sicuramente, però Guilherme veniva da 20 minuti di partita mercoledì e noi non siamo abituati a giocare tre partitea alla settimana, né fisicamente e neanche mentalmente, anche se poi il campo non direbbe lo stesso. Ho messo Cataldi perché loro hanno inserito Higuain, avevamo due scelte da poter fare: o la difesa a tre, quindi due esterni, e ci difendevamo in cinque, oppure il quinto lo mettevamo davanti ai difensori centrali. Quindi abbiamo abbassato Sandro play per fare da schermo su Dybala. Che poi loro non giocano quasi mai in orizzontale, ma Dybala va tra le linee. Abbassando Sandro anche Dybala ha trovato meno spazio. Questa è la stessa valutazione che ho fatto nel mettere Del Pinto al posto di Sandro. Avevo anche la voglia di mettere Coda per forzare un po' la partita, però poi non valeva la pena perché Viola e Cataldi non mi potevamo neanche garantire il filtro".

Com'è il morale della squadra? "La squadra era dispiaciuta perché potevamo fare meglio. Quando trovi queste squadre il problema è il vedersi pronti e capaci a battagliare con i campioni. Nei singoli perdi ma se vogliamo giocare contro queste squadre e metterle in difficoltà devi avere coraggio, autostima e la consapevolezza di poter perdere la partita. Servono spensieratezza e incoscienza, se sei a 13 punti però fai fatica. La squadra non è ancora al 100% rispetto a come la vorrei, il motivo è dovuto alla situazione. Come ho detto io a Benevento sto bene con tutti, non voglio parlare adesso perché ci ho sempre creduto nella salvezza. Vedremo, rimanere sarebbe molto bello".

Il ritiro? "Abbiamo due giorni liberi e poi decideremo. Abbiamo Sassuolo, Atalanta e Milan da fare in sei giorni alla grande".

Gli episodi arbitrali? "Vorrei capire come funziona la VAR, se viene interpellato dagli avversari o se viene chiamati dai responsabili".