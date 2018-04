Benevento, De Zerbi: "Complimenti ai miei per l'approccio"

© foto di Insidefoto

Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Udinese (3-3 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:

Un gran bell'atteggiamento da parte del Benevento.

"Come atteggiamento abbiamo fatto bene, come gioco abbiamo fatto meglio in altre occasioni La differenza di motivazioni erano grosse. Ma come approccio devo fare i complimenti ai miei giocatori".

Come affronterete le prossime gare?

"L’ho dichiarato prima della gara, cercheremo di portare a termine il campionato al meglio. Non so se il meglio vorrà dire fare tanti o pochi punti, ma la volontà di non scansarsi c’è. Troveremo delle squadre con grandi motivazioni".