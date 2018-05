Benevento, De Zerbi: "Contro Genoa e Chievo cercheremo di vincere"

© foto di Insidefoto

Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, chiarendo che la sua squadra onorerà il campionato fino in fondo: "Anche a Ferrara non è stata una passerella. Ha giocato Sparandeo perché si sono fatti male Venuti e Letizia. Non mi piace far esordire i giovani quando non occorrono i punti. Contro la Spal c'erano sei assenze importanti che pesano parecchio. C'era una differenza di motivazioni, dato che loro si giocavano la salvezza. Nonostante tutto siamo andati ben undici volte al tiro. Che ci siamo fatti male da soli è evidente. Contro Genoa e Chievo cercheremo di vincere ed è proprio per questo che voglio restare attaccato al campionato. Non possiamo permetterci di pensare ad altro e trascurare la partita per la stagione fatta".